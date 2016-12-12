الترخيص لفرع بنك "طوكيو ميتسوبيشي" بالسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي بجلسته، اليوم، على الترخيص لبنك طوكيو ميتسوبيشي، بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في السعودية.

ونص قرار مجلس الوزراء، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات، وهم: الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمهندس فهد بن محمد الجبير، وبندر بن محمد عسيري.

وقرر المجلس تعيين محمد بن عبداللطيف جميل، وموسى بن عمران العمران، عضوين في مجلس إدارة الهيئة، بصفتهما من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة 3 سنوات.