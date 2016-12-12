الملك سلمان يدشن الإصدار الجديد للعملة السعودية

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرقم الأول من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية، ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية.

وقام بتسليم الإصدار لخادم الحرمين الشريفين، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح، خلال استقبال الملك لهم اليوم في مكتبه بقصر اليمامة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.