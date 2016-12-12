انكماش اقتصاد تركيا بـ 1.8% بالربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد التركي بوتيرة تفوق التوقعات بلغت 1.8 في المئة في الربع الثالث من العام وذلك في أول انخفاض لمعدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009 إذ تأثر إنفاق الأسر بتنامي المخاوف الأمنية.

وتجاوزت نسبة الانكماش السنوي التوقعات بتراجع 0.5 في المئة في استطلاع أجرته رويترز إذ لم يأخذ في الاعتبار تعديل معهد الإحصاء البيانات يوم الاثنين وتعديل سنة الأساس إلى 2009.

وقال معهد الإحصاء إنه انتهى من تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لتتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن معدل النمو في الربعين الأول والثاني يبلغ الآن 4.5 في المئة.

وسجل الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو 2.2 في المئة في أول تسعة أشهر.

وعزا محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء انكماش الناتج المحلي إلى ضعف التجارة العالمية وتراجع التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة والتوترات السياسية.

وكتب مستشار للرئيس رجب طيب إردوغان في تغريدة على تويتر يوم الاثنين يقول إن انكماش إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث لا يؤثر على التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي مؤكدا أن الاقتصاد سيواصل النمو في الفترة المقبلة.

وتعهد بولنت جيديكلي بأن تتغلب تركيا عن طريق الإصلاحات على ما وصفه بتبعات المضاربة والتلاعب في السوق.