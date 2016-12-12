توجه لطرح تأشيرة عمرة بـ 500 ريال لـ 5 أيام

كشف وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بن طاهر بنتن، عن توجه لطرح حلول لمن يرغب بتكرار زيارة المملكة بهدف العمرة.

وقال الوزير بتصريح صحافي إن من بين الحلول طرح تأشيرة لمن لا يقيم أكثر من 5 أيام بـ 500 ريال، بحسب جريدة الرياض.

وأوضح أن كلفة تأشيرة الحج والعمرة لا تؤثر على مسلمي العالم، وقد تكفلت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتكلفتها لمن يقدم للعمرة للمرة الأولى، مؤكداً أن الرسوم تقع على مكرري الحج والعمرة.

وجاء حديث الوزير خلال رعايته حفل اختتام فعاليات مهرجان الحارة المكاوية الذي بلغ زواره 250 ألف زائر، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة.

ودعا الوزير إلى أن تتوج الجهود المبذولة في الحارة المكاوية بوصفها أنموذجا لصناعة الضيافة وتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي أن صناعة الضيافة تستدعي التخلص من السماسرة وأصحاب العمولات واستبدالها بترسيخ الصناعة كما كانت قديما.