25 مليار دولار عائدات ضريبية متوقعة بدول الخليج

توقع تقرير صادر عن Ernst and Young "إرنست آند يونغ" أن تولّد ضريبة القيمة المضافة عند فرضها بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً لحكومات دول الخليج.

وأوضحت Ernst and Young أن توافر الإيرادات الضريبية سيتيح لدول مجلس التعاون الخليجي تعديل سياساتها الضريبية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

ومن المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من يناير عام 2018.

هذا وأعلنت Ernst and Youngعن تعيين david stevens رئيساً لخدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، بهدف مساعدة العملاء في تطبيق هذه الضريبة.