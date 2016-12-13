ميزانية أميركا تسجل 137 مليار دولار عجزاً خلال نوفمبر

قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الحكومة سجلت عجزاً بلغ 137 مليار دولار بالميزانية في نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة 112% على أساس سنوي.

وكان عجز الميزانية 65 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ العجز 135 مليار دولار الشهر الماضي.

وبلغ العجز 181 مليار دولار من بداية السنة المالية 2017 مقارنة مع 201 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وانخفضت الإيرادات 2% الشهر الماضي إلى 200 مليار دولار مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في حين زاد الإنفاق 25% عنه قبل عام إلى 337 مليار دولار.