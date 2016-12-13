نمو قوي لمبيعات التجزئة الصينية في نوفمبر

سجلت الصين أكبر نمو لمبيعات التجزئة خلال عام في نوفمبر، وفي حين عززت زيادة إنتاج الصلب إنتاج المصانع، بدأت استثمارات القطاع الخاص تتباطأ ليظل الاقتصاد أكثر اعتماداً على الإنفاق الحكومي والدين المتزايد.

وبعد بداية متعثرة للعام، تحسن الأداء الاقتصادي عما هو متوقع، ويبدو في سبيله لتحقيق معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة بين 6.5 و7%، في حين يغذي الإنفاق الحكومي والسوق العقارية النشطة طفرة في أعمال البناء.

وساهم نمو قطاع الصناعات التحويلية في تحفيز تعافي الأسعار العالمية للسلع الصناعية وسلع أخرى، إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على تباطؤ قطاع المساكن، وهو أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام.

وتباطأ نمو مبيعات المساكن لأقل وتيرة خلال عام في نوفمبر، مع سعي عدد أكبر من المدن الصينية لكبح جماح الأسعار الملتهبة، بينما تراجعت وتيرة الاستثمار في العقارات الجديدة من المستويات العالية في الآونة الأخيرة.

وزادت مشروعات التشييد الجديدة بنسبة 3.3% بعد أن ارتفعت 20% في أكتوبر.

وتراجع معدل نمو مبيعات العقارات في نوفمبر إلى 7.9% على أساس سنوي، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2015، وبفارق كبير عن الزيادة في أكتوبر عند 26.4%.

ونما إنتاج المصانع في الصين بوتيرة أسرع قليلا من التوقعات في نوفمبر، مع نمو إنتاج الصلب بأسرع وتيرة في عامين وارتفاع إنتاج السيارات.

وزادت مبيعات التجزئة 10.8%، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2015، متجاوزة التوقعات بنمو 10.1%، بفضل ارتفاع مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية وأدوات التجميل.