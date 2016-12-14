آل خليفة: هدفنا الوصول لاتحاد جمركي كامل خليجيا

قال ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في حوار مع الزميل تركي الدخيل ضمن برنامج "مع تركي الدخيل" الذي يبث الخميس الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، إن الطريق أصبحت ممهدة أمام دول الخليج للوصول إلى الاتحاد الجمركي الكامل.

وأضاف الشيخ سلمان آل خليفة أن هذه الخطوة يليها ربطٌ لأجهزة الهجرة وربما الوصول إلى تأشيرة دخول موحدة مماثلة للشينغن.

وأوضح الشيخ سلمان آل خليفة خلال اللقاء الذي تم ضمن جلسات مؤتمر فكر 15 الذي نظمته مؤسسة الفكر العربي، أن نسبة الجمارك في البحرين كانت 20%، واليوم أكثر نسبة هي 5%".