الناتج الصناعي لمنطقة اليورو يتراجع في أكتوبر

انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مقابل توقعات بزيادة طفيفة، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة في مؤشر على نمو محدود للغاية في الربع الأخير من العام.



وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء، إن الناتج الصناعي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة انخفض في أكتوبر بنسبة 0.1% على أساس شهري، لكنه ارتفع 0.6% على أساس سنوي.



وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، قد توقعوا في المتوسط نمو الإنتاج الصناعي 0.2% على أساس شهري و0.8% على أساس سنوي.



وجرى تعديل بيانات سبتمبر إلى -0.9% على أساس شهري وزيادة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مقارنة مع تقديرات أولية بتسجيل -0.8% و1.2% على الترتيب.



وتعني البيانات نهاية نمط امتد لسبعة أشهر أعقبت فيه الانخفاضات في شهر واحد زيادات في الشهر التالي والعكس بالعكس.



ويرجع الانخفاض على أساس شهري في أكتوبر إلى أسباب على رأسها هبوط بنسبة 1.5% في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل الملابس، بعد زيادة 0.1% في سبتمبر. كما تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.5%.