قطر تعتزم استثمار 10 مليارات دولار بمشاريع داخل أميركا

قالت مصادر مطلعة إن رئيس صندوق الثروة السيادية القطري أبلغ مسؤولين أميركيين بأن الصندوق سيستثمر 10 مليارات دولار في مشروعات للبنية التحتية داخل الولايات المتحدة في دعم واضح للخطط الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال مسؤول قطري ومصدر آخر قريب من الصندوق لرويترز إن جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد أبلغ الرسالة لمسؤولين، من بينهم تشارلز بيفكين مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية وأنشطة الأعمال في الدوحة أمس الاثنين.

وقال الصندوق في وقت سابق، إنه يعتزم استثمار 35 مليار دولار في مشروعات غير محددة في الولايات المتحدة فيما بين 2016-2021. قال المسؤول إنه لم يتضح ما إذا كانت العشرة مليارات دولار تشكل جزءا من هذا المبلغ.

وقال ترمب إن خططه الاقتصادية تتضمن دعما رئيسيا للاستثمار في البنية التحتية. وفي إحدى المناظرات الرئاسية مع هيلاري كلينتون قارن ترمب بين المطارات المتطورة في قطر ودبي ومنشآت أميركية في حالة رثة مثل لاجوارديا ونيوارك.