إحصـاء أبوظبـي: 2.1% ‬التضخم ‬في الـ11 ‬شهراً ‬الأولى

ارتفع معدّل أسعار المستهلك في أبوظبي بنسبة 0.5% ‬في نوفمبر ‬من ‬عام ‬2016 ‬مقارنة ‬بأسعارها ‬في أكتوبر 2015، ‬والذي ‬جاء ‬كمحصّلة ‬للتغيّرات التي ‬طرأت ‬على ‬أسعار ‬سلع ‬وخدمات ‬سلة ‬المستهلك ‬خلال ‬الشهرين ‬المذكورين، بحسب تقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي.

وأشار المركز إلى أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في الـ11 شهراً الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 فكانت مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" 91.3% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.9%، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

كما أوضح المركز أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار المستهلك خلال 11 شهراً الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، والذي بلغت نسبته 2.1% فقد أدى إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة 2.3%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الأسر ذات مستوى الرفاه "العليا" بنسبة 2.0% .

وبيّن المركز أن ارتفاع نسبة أسعار المستهلك خلال 11 شهراً الأولى من عام 2016 أثر في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 1.8%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 2.4%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2.7%.

كما لفت المركز إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.5% خلال نوفمبر 2016 مقارنة بالرقم القياسي لأكتوبر 2016 جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أقاليم أبوظبي، العين والغربية.

حيث‏‭ ‬ساهم ‬إقليم أبوظبي ‬بنسبة ‬75.3% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع ‬في ‬معدلات ‬الأسعار ‬في ‬الإمارة الذي ‬بلغت ‬نسبته ‬2.1% ‬خلال ‬الأحد ‬عشر ‬شهراً ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2016 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها، ‬كما ‬ساهم ‬إقليم ‬العين ‬بنسبة ‬21.5% ‬وإقليم ‬المنطقة ‬الغربية ‬بنسبة ‬3.2% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع.

ويعدّ ‬أحد ‬المؤشرات ‬الإحصائية ‬التي ‬تشكّل ‬مدخلاً ‬مهماً ‬في ‬التخطيط ‬والبحوث ‬في ‬مختلف ‬المجالات، ‬حيث ‬تحرص ‬مراكز ‬الإحصاء ‬والإدارات ‬الإحصائية ‬في ‬مختلف ‬دول ‬العالم ‬على ‬تركيب ‬هذه ‬الأرقام، ‬التي ‬تعتمد ‬على ‬أسعار ‬سلة ‬من ‬السلع ‬والخدمات ‬التي ‬يستهلكها ‬قطاع ‬الأسر، ‬وتشكّل ‬الأرقام ‬المحتسبة ‬سلسلة ‬زمنية ‬لقياس ‬التغيّر ‬الذي ‬يطرأ ‬على ‬تكاليف ‬المعيشية.