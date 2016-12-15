السعودية تعزز رأسمال صندوق حكومي بـ6 مليارات ريال

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تعتزم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، للمساهمة في تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة.

وقال الفالح إن الزيادة المزمعة ستكون إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال ضخت في رأسمال الصندوق حديثاً، فيما امتنع الفالح عن ذكر إجمالي رأس المال الحالي للصندوق.

وأبلغ الفالح الصحافيين في وقت متأخر من أمس الأربعاء، أن هناك دراسة حالية لزيادة رأسمال الصندوق بمبلغ كبير، مما سيمنحه الفرصة لتطوير صناعات أخرى.

وقال إنه يتحدث عن صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات وصناعات حيوية غير قائمة في المملكة، مضيفاً أن المشروعات العسكرية والدوائية ستتلقى دعماً.

وتسعى السعودية لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد عن صادرات النفط، حيث أدى انخفاض أسعار الخام إلى ضغوط على إيرادات الدولة. وتعتمد الرياض اعتماداً كبيراً بشكل مبدئي على المشروعات الممولة من قبل الصناديق الحكومية الكبرى.

وتعمل المملكة على زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في مشاريع وشركات استراتيجية.

وقد تأسس صندوق الاستثمارات الصناعية السعودي في العام 1974، لتمويل نمو الصناعة في القطاع الخاص، عبر تقديم قروض لإقامة مصانع جديدة وتطوير القائمة. ويقدم الصندوق خدمات استشارية للمشاريع الصناعية المحلية.

وفي سنواته الأولى، أدار الصندوق البرنامج الحكومي لتمويل شركات الكهرباء، وساهم في تطوير صناعات التخزين البارد، ومعالجة البيانات وتحليل الدعم الحكومي للمستشفيات العامة.

ويشارك الصندوق حالياً في ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.