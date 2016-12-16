48 دولة تتعهد بمنح 75 مليار دولار للدول الأكثر فقراً

قال البنك الدولي، أمس الخميس، إن 48 حكومة كثفت جهودها لمكافحة الفقر المدقع، من خلال التعهد بتقديم 75 مليار دولار في تمويل جديد للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان الأكثر فقراً في العالم.

وأضاف البنك الدولي أن التمويل الجديد سيتيح للمؤسسة تعزيز عمليات التدخل التنموي لمواجهة الصراعات والأوضاع الاجتماعية الهشة، والعنف والتهجير القسري، وتغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين.

كما سيتيح التمويل تحسين الحوكمة وبناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية، وهي مجالات يستهدف البنك الدولي العمل عليها في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي: "هذه خطوة محورية في التحرك لإنهاء الفقر المدقع".

وأضاف: "التعهدات التي قدمها شركاؤنا بالإضافة إلى الحلول المبتكرة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، لحشد تأييد القطاع الخاص وجمع تمويل من أسواق رأس المال، ستحول مسار التنمية للبلدان الأكثر فقرا في العالم".

وقال البنك الدولي إن التمويل الجديد الذي سيقدمه المانحون بدءاً من أول يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2020، سيدعم الرعاية الصحية وخدمات التغذية لما يصل إلى 400 مليون نسمة، وتحسين نوعية المياه لعدد يصل إلى 45 مليون نسمة، وتوفير امكانيات الولادة الآمنة لما يصل إلى 11 مليون امرأة.

وقال البنك إنه سيوفر أيضاً تطعيمات لعدد يتراوح ما بين 130 و180 مليون طفل، وسيزيد فرص الوصول إلى الخدمات المالية، وسيضيف 5 غيغاوات إلى قدرات توليد الطاقة المتجددة.

ولتمويل البرنامج تسعى المؤسسة للمرة الأولى إلى جمع تمويل من خلال أسواق الدين، إضافة إلى مساهمات المانحين والموارد الذاتية.

وذكر البنك الدولي أن 48 حكومة في المجمل تعهدت بتقديم تمويل للمؤسسة، في اجتماع عقد في يوجياكارتا في إندونيسيا، ومن المتوقع أن تتعهد حكومات إضافية بتقديم موارد في المستقبل القريب.

وأضاف أن أكثر من 60 حكومة مانحة ومقرضة وافقت على خطة توفير التمويل للمؤسسة. وهناك نحو 75 دولة منخفضة الدخل مؤهلة للاستفادة من برامج التمويل للمؤسسة الدولية للتنمية.