الإمارات: 32 مليار درهم مساعدات دولية بـ 2015

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية مدفوعة إلى عدد من دول العالم بقيمة 32.3 مليار درهم تعادل نحو 8.8 مليار دولار خلال العام 2015.

وأظهر تقرير أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية بعنوان "المساعدات الخارجية الإماراتية العام 2015" أن نسبة المساعدات التنموية بلغت 92 بالمئة، مقابل نسبة 7ر6 بالمئة للمساعدات الإنسانية و3ر1 بالمئة للمساعدات الخيرية.

وقالت الوزارة في تقريرها إن تقديم دولة الإمارات للمساعدات الخارجية يأتي بهدف تحسين نوعية الحياة للأفراد والفئات المستهدفة، بغض النظر عن العرق أو الهوية أو اللغة أو الدين.