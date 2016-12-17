تركيا تتصدر الدول الإسلامية بالتجارة مع السعودية

قال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك السعودية، إن إجمالي قيمة واردات المملكة من الدول الإسلامية بلغ 23 مليار ريال، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 16 مليار ريال.

وأضاف العيسى أن "التجارة البينية بين المملكة وتركيا هي الأعلى مقارنة بباقي الدول الإسلامية، حيث بلغت قيمة واردات المملكة من تركيا 10 مليارات ريال، "أي بنسبة 43 في المئة من إجمالي الواردات من الدول الإسلامية"، فيما بلغت صادرات المملكة إلى تركيا خمسة مليارات ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من إندونيسيا خمسة مليارات ريال، وبلغت قيمة الصادرات مليار ريال، كما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من ماليزيا ثلاثة مليارات ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات أربعة مليارات ريال"، كما أن "إجمالي قيمة واردات المملكة من باكستان بلغت مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات ملياري ريال".

وأفاد العيسى بأن إجمالي قيمة واردات المملكة من بنغلادش وصل إلى مليار ريال فيما بلغت قيمة الصادرات مليار ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من زامبيا 539 مليونا، وبلغت قيمة الصادرات سبعة ملايين ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من البوسنة والهرسك 119 مليون ريال وبلغت قيمة الصادرات 939 ألف ريال.

وذكر العيسى أن إجمالي قيمة واردات المملكة من سيراليون بلغ 40 مليون ريال، وبلغت قيمة الصادرات 18 مليون ريال، أما إجمالي قيمة واردات المملكة من كازاخستان فبلغت 21 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 13 مليونا، منوها بأن إجمالي قيمة واردات المملكة من أوزبكستان بلغ 20 مليون ريال وبلغت قيمة الصادرات ثلاثة ملايين ريال.

وأوضح أن إجمالي قيمة واردات المملكة من أفغانستان بلغ 15 مليون ريال وبلغت قيمة الصادرات أيضا 15 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من الكاميرون 13 مليونا، وقيمة الصادرات نحو 26 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من جزر المالديف سبعة ملايين ريال وقيمة الصادرات أربعة ملايين.

وأوضح العيسى، أن إجمالي قيمة واردات المملكة من أوغندا بلغ أربعة ملايين ريال وبلغت قيمة الصادرات 73 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من قيرقيزستان مليوناً، وقيمة الصادرات مليون ريال.

وأفاد بأن إجمالي قيمة واردات المملكة من تركمانستان 600 ألف ريال وبلغت قيمة الصادرات سبعة ملايين ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من السنغال 500 ألف، وبلغت قيمة الصادرات 77 مليون ريال، مبينا أن إجمالي قيمة واردات المملكة من أذربيجان 500 ألف ريال وبلغت قيمة الصادرات سبعة ملايين ريال.

وأوضح أن إجمالي قيمة واردات المملكة من النيجر 374 ألف ريال وبلغت قيمة الصادرات سبعة ملايين ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من طاجيكستان 300 ألف، وبلغت قيمة الصادرات 200 ألف ريال، وإجمالي قيمة واردات المملكة من مالي 100 ألف ريال وبلغت قيمة الصادرات ثمانية ملايين ريال.

وقال إن إجمالي قيمة واردات المملكة من إريتريا بلغ 63 ألف ريال وبلغت قيمة الصادرات أربعة ملايين ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من غينيا 50 ألفا، وقيمة الصادرات 135 مليون ريال.

وذكر العيسى أن إجمالي قيمة واردات المملكة من غينيا الاستوائية 24 ألف ريال، وبلغت قيمة الصادرات 176 ألف ريال، أما إجمالي قيمة واردات المملكة من تشاد فبلغ 868 ألف ريال، فيما وصلت قيمة الصادرات مليون ريال، منوها بأن إجمالي قيمة واردات المملكة من جامبيا بلغت 234 ألف ريال وبلغت قيمة الصادرات سبعة ملايين ريال.