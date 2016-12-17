عرض 7 آلاف وظيفة بالقطاع الخاص السعودي

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويستمر حتى الخميس 23 من ربيع الأول، بمشاركة أكثر من 62 منشأة في القطاع الخاص بعرض فرصها الوظيفية.

ويعرض اللقاء 6958 فرصة وظيفية شاغرة أمام حاملي الشهادة الثانوية، والشهادات الجامعية بكالوريوس، والماجستير وأعلى، وهو إحدى قنوات التوظيف لبرنامج طاقات، الذي يعرض آلاف الفرص الوظيفية في مختلف المجالات والتخصصات للجنسين ذكور وإناث في مناطق السعودية كافة، ويساعد على ربط الباحثين عن عمل مع أصحاب الأعمال مجانا.

ويوفر معرض لقاءات الإلكتروني العديد من المزايا للباحثين عن عمل، في مقدمتها الاطلاع على آلاف الفرص الوظيفية المتاحة، والتواصل المباشر من خلال محادثة نصية مع أصحاب الأعمال، وخاصية البحث عن الوظائف المناسبة من ناحية المدينة، المؤهل، الراتب والخبرة المطلوبة. كما يوفر المعرض الإلكتروني الوقت والتكلفة ويزيد من سبل الراحة.

وقال نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) نواف الدعيجي: "إن المعرض يهدف إلى ربط أصحاب الأعمال مع الباحثين عن عمل عن طريق منصات يعرض من خلالها أصحاب الأعمال المشاركين فرصهم الوظيفية المتاحة في منشآتهم أمام الباحثين عن عمل، كما يتيح في الوقت ذاته للباحثين عن عمل التواصل مع أصحاب الأعمال، والتقدم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم".

وأشار إلى أن المعرض الذي صمم كمبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، يلعب دوراً مميزاً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وذلك للإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن ما يميز معارض لقاءات الإلكترونية هو سهولة التواصل بين منشآت القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر الوقت والتكلفة على الباحثين والباحثات وأصحاب الأعمال على السواء، كما يزيد من فرص الحصول على عمل عن طريق الحلول الافتراضية.

ويُمكن لجميع الباحثين عن عمل التسجيل في موقع معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف، عن طريق الرابط www.eliqaat.com وذلك بإنشاء حساب جديد وبناء سيرتهم الذاتية، كي يتسنى لهم التقدم على المئات من الفرص الوظيفية، وكذلك بإمكانهم التقدم على الفرص الوظيفية على مدار الساعة طوال الفترة المحددة للمعرض.