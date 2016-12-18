مصر: إصدار لائحة ضريبة القيمة المضافة الأسبوع المقبل

انتهت وزارة المالية المصرية من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على القيمة المضافة، وسيبدأ توزيعها على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية لاستطلاع رأيها.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه سيتم إصدار الصورة النهائية للائحة التنفيذية للقانون الأسبوع المقبل، بعد تلقي ملاحظات منظمات الأعمال.

وأوضح الوزير أن أبرز ملامح القانون الجديد أنه سيسمح بخصم الضرائب السابق سدادها على عناصر الإنتاج، سواء كانت على تكاليف إنتاج مباشرة أو غير مباشرة. كما يقضي القانون برد الضريبة خلال 45 يوماً فقط، والسماح بإجراء مقاصة بين الرصيد الدائن للمسجلين ومستحقات الضرائب الأخرى.

ويعفي القانون 52 مجموعة سلعية وخدمية تتعلق بمطالب الحياة اليومية.