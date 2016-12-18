4.5 مليون دولار.. أعلى رسم عبور في تاريخ قناة السويس

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن ناقلة بترول عملاقة عبرت قناة السويس، وسددت رسوماً بلغت نحو 4.547 مليون دولار، مسجلة بذلك أعلى رسوم قياسية تسددها ناقلة تمر في تاريخ القناة.

وأكد مميش أن القناة شهدت مرور ناقلة البترول العملاقة (Armada Kraken)، وهي واحدة من أكبر خمس ناقلات في العالم تقوم بتكرير البترول على متنها، وقد سددت السفينة رسوماً لمرورها بالقناة بلغت 4.547 مليون دولار، أي ما يعادل 81 مليون جنيه بالعملة المحلية. وتعتبر هذه الرسوم أعلى رسوم مرور تحققت من عبور سفينة واحدة في تاريخ قناة السويس.

وأضاف أن إدارة القناة اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة الملاحية أثناء مرور الناقلة، حيث رافقتها أربع قاطرات من هيئة قناة السويس على رأسها القاطرة "بركة" أكبر وحدة بحرية للقطر في الشرق الأوسط.

وتقدر الحمولة الكلية للسفينة بنحو 167 ألف طن، والحمولة الصافية بـ 89 ألف طن، ويبلغ طولها 305 أمتار وعرضها 50 متراً. وكانت السفينة قادمة من سنغافورة متجهة إلى إنجلترا ضمن قافلة الجنوب.

وأظهرت إحصائيات هيئة قناة السويس، أن عائداتها خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 3 مليارات و366 مليون دولار، بتراجع يقدر بنحو 2.1% عن إيرادات القناة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 3 مليارات و439 مليون دولار.

وذكرت الإحصائيات أن عائدات القناة خلال أغسطس من العام الجاري بلغت 447.6 مليون دولار، مقابل نحو 462.1 مليون دولار خلال أغسطس من العام الماضي، فيما بلغت عائدات القناة خلال يوليو من العام الجاري 429 مليون دولار.