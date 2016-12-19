أستراليا تتوقع ارتفاع عجز الموازنة لمدة 3 سنوات

توقعت الحكومة الأسترالية ارتفاع عجز الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، قبل أن تعود إلى تحقيق فائض في الموازنة بحلول العام المالي 2020 - 2021.

وخفضت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري في التحديث نصف السنوي للموازنة، بأقل من مليار دولار أسترالي لتبلغ 36 مليار دولار أسترالي أو ما يساوي 26 مليار دولار أميركي.

وأوضح بيان الحكومة أن ارتفاع أسعار الحديد سيدعم إيرادات الموازنة.

وتحاول أستراليا الحفاظ على تصنيفها السيادي AAA رغم ارتفاع عجز الموازنة وتراجع معدلات النمو. وتم خفض توقعات النمو للعام المالي الحالي من 2.5% إلى 2%.



ويعتمد الاقتصاد الأسترالي بشكل أساسي على صادرات السلع والتعدين، ما ساهم في تحقيق معدلات نمو قوية لمدة 20 عاماً قبل أن تبدأ في التباطؤ مع تراجع معدلات النمو العالمي وتراجع أسعار وصادرات السلع خاصة من الصين.