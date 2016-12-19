البحرين تلغي نظام الكفيل اعتباراً من أبريل 2017

تعتزم البحرين البدء في تطبيق نظام العمل الجديد، الذي ينص على إلغاء نظام الكفيل اعتباراً من أبريل القادم، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "الشرق الأوسط".

وسيتم تطبيق النظام تدريجياً، من خلال منح 48 ألف عامل أجنبي رخصة تخولهم العمل بصورة نظامية، كما سيتم منح رخص عمل نظامية لألفي عامل شهرياً.

وسيتم أيضاً تقييم التجربة كل سته أشهر، مع مراجعة شاملة خلال عامين.

وقال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل في البحرين، إن نظام العمل الجديد يشكل جزءاً من مشروع متكامل لإصلاح سوق العمل، وقد تم بدء العمل فيه منذ العام 2004.