عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

تمهيدا لها.. المالية السعودية توضح مصطلحات ميزانية 2017

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

تمهيداً لإطلاق الميزانية العامة الجديدة للمملكة السعودية، قامت وزارة المالية بنشر توضيحات للمصطلحات التي سترد في البيان الخاص بميزانية 2017.

وأوردت الوزارة عبر حسابها في موقع "تويتر" تعريفات لمصطلحات سيتضمنها البيان المنتظر، الذي سيتم عبره إعلان أبرز أرقام الميزانية للعام 2017 ومختلف البنود الخاصة بالإنفاق الحكومي.

وفي مبادرة منها، تسعى وزارة المالية السعودية إلى توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالميزانية للمواطنين السعوديين، قبل إعلان البيان، من قبيل مصطلح "الميزانية العامة"، و"الإيرادات" إلى جانب التفريق بين كل من الناتج المحلي الاسمي والحقيقي.

كلمات دالّة

#السعودية, #ميزانية 2017, #الميزانية العامة, #اقتصاد, #تمهيد, #نشر, #توضيح

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر