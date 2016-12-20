الدولار يتخطى 20 جنيهاً مصرياً للمرة الأولى

تراجعت العملة المصرية إلى مستوى قياسي غير مسبوق مع ارتفاع الدولار الأميركي إلى 20 جنيها. وسجلت العملة الأميركية اليوم 20.05 جنيه لكل دولار في السوق السوداء، وتتصاعد قوة العملة الأميركية مع توقعات بتواصل رفع الفائدة بالولايات المتحدة.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي وافق، اليوم الثلاثاء، على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره 3 مليارات دولار لمصر.

وقال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية".

وتراوحت أسعار شراء الدولار في التعاملات الرسمية لدى البنوك أمس ما بين 18.15 جنيه و18.99 جنيه، فيما وصلت إلى مستويات تتراوح بين 18.5 و19.25 جنيه للبيع.

وكان تاجر عملة، قال لـ"العربية.نت"، إن السوق السوداء للعملة عاودت نشاطها من جديد بسبب الطلب العنيف على الدولار، وعدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة، مؤكداً استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ليقترب من مستوى 20 جنيهاً في تعاملات نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركات تطلب كميات كبيرة من الدولار في الوقت الحالي، ما تسبب في تحول تجار العملة والسوق السوداء إلى بيع الدولار للشركات بدلاً من البنوك، حيث تشتري الشركات الدولار بأسعار أعلى من الأسعار التي تعلنها البنوك بنسبة لا تقل عن 5%.