الفيدرالي: سوق التوظيف في أفضل حالاتها منذ الأزمة

قالت رئيسة الفيدرالي الأميركي، إن سوق التوظيف بالولايات المتحدة في أفضل حالاتها منذ الأزمة العالمية، وإن الدلائل تشير إلى أن المستويات المعيشية قد بدأت في التحسن بالنسبة لعدد كبير من الأسر الأميركية.

وقالت جانيت يلين في حديثٍ إلى خريجي جامعة Baltimore - وهو أول تصريح للفيدرالي منذ رفع أسعار الفائدة - إن الأجور بدأت في الارتفاع، ومعدلات البطالة عند 4.6%، وهي مستويات ما قبل الأزمة، وإن كانت التحديات لا تزال قائمة، حيث إن الأجور لا تنمو بما يتناسب مع نسبة البطالة المنخفضة، ووتيرة نمو الاقتصاد تبقى أبطأ مما كانت عليه نتيجة الأزمات السابقة.