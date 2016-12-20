بورصة مصر تلغي عمليات على "جلوبال تليكوم" بسبب تلاعب

فيما قفز سعر سهم "جلوبال تليكوم" المدرج بالبورصة المصرية، بنسب قياسية خلال تعاملات أمس وصباح اليوم، قررت إدارة البورصة إلغاء العمليات المنفذة على السهم خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين.

وقفز سعر السهم حتى منتص تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 16% وهو أعلى وتيرة صعود منذ نهاية يناير 2010 أي ما يقرب من نحو 6 سنوات و11 شهر.

وارتفع سعر السهم إلى 7.6 جنيه وهو أعلى مستوى منذ 21 أبريل 2010 .

وشهد السهم تداولات نشطة بقيمة 147 مليون جنيه متصدراً الأسهم الأكثر في قيم التداول، بتداولات بلغت نحو 20.3 مليون سهم من خلال أكثر من 1.7 ألف صفقة مُنفذة.

وارتفعت شهادة ايداع جلوبال تليكوم ببورصة لندن عند الساعة 12.3 بتوقيت القاهرة، بنسبة 2.37% إلى 1.83 دولار.

وقالت إدارة البورصة المصرية إنه تقرر إلغاء عدد من العمليات المنفذة على الورقة المالية جلوبال تليكوم القابضة بجلسة أمس 19 ديسمبر 2016.

وأرجعت البورصة في بيان، أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، أن إلغاء العمليات بسبب مخالفة أحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وتنص المادة 321 من اللائحة التنفيذية على حظر التلاعب في أسعار الأسهم عبر تنفيذ عمليات متفق عليها بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية.

وأغلق سهم جلوبال تليكوم تعاملات أمس الاثنين، عند سعر 6.84 جنيه مرتفعاً 9.97%، محتلاً المرتبة الثانية في قيم التداولات بنحو 246.9 مليون جنيه.