"مجلس الشؤون الاقتصادية" يناقش مشروع ميزانية 2017

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - خلال الاجتماع الذي عقد أمس في قصر اليمامة بالرياض - العرض المقدم من وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438/‏ 1439هـ (2017) م.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المجلس قد ناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ التوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات، وإن لم يوضح البيان إذا ما كان المجلس قد أقر مشروع الميزانية.

وتترقب الأسواق الميزانية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن تتخذ عدداً من الإصلاحات غير المسبوقة لضبط مالية الدولة والسيطرة على الإنفاق.