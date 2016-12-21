عملة إيران تهوي لـ 4 آلاف تومان مقابل الدولار

شهد التومان الإيراني هبوطا كبيرا مقابل العملات الأجنبية، لاسيما الدولار في المصارف الإيرانية، اليوم الأربعاء، بعد أن تخطت العملة الأميركية للمرة الأولى حاجز 4 آلاف تومان، وهو مستوى قياسي من الهبوط لم تشهده العملة الإيرانية منذ سنوات.

ووصل سعر صرف الدولار خلال الساعات الماضية في بعض المصارف بالعاصمة طهران، إلى 4.1 آلاف تومان في هبوط هو الأول من نوعه بعد توقيع الاتفاق النووي الذي تأمل الإيرانيون منه تحسين أوضاعهم المعيشية.

ويرى بعض المحللين الماليين أن ارتفاع سعر العملات الأجنبية لاسيما الدولار أمام التومان، يأتي مدفوعا برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ووصول دونالد ترمب للرئاسة.

وكانت أولى الهزات الارتدادية بعد وصول ترمب للبيت الأبيض وتصريحاته بمواجهة طهران، تركت آثارها على العملة الإيرانية، حيث أصبحت متابعة الأخبار المتعلقة بأسعار الدولار تحظى باهتمام الشارع الإيراني من جديد.

كما تتخوف الأسوق الإيرانية من عودة العقوبات الدولية في ظل استمرار إيران بدعم الإرهاب في العالم، خصوصا أن الولايات المتحدة الأميركية، قررت تمديد عقوباتها الاقتصادية ضد طهران لمدة 10 سنوات مقبلة.