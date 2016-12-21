وزارة المالية: إعلان الميزانية السعودية اليوم

كشفت وزارة المالية السعودية عبر حسابها على موقع تويتر، عن موعد إعلان الميزانية الجديدة للعام 1438/‏ 1439هـ (2017م)، اليوم الخميس.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد ناقش مساء الاثنين الماضي خلال الاجتماع الذي عقد في قصر اليمامة بالرياض العرض المقدم من وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل.

وناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ التوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات، وإن لم يوضح البيان إذا ما كان المجلس قد أقر مشروع الميزانية.

من المتوقع أن تتضمن الميزانية عدداً من الإصلاحات غير المسبوقة لضبط مالية الدولة والسيطرة على الإنفاق.