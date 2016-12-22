الفالح: نتوقع ارتفاعا ملموسا للنفط عن مستوياته الحالية

توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، في مقابلة مع قناة "العربية"، ارتفاع أسعار النفط بشكل ملموس عن مستوياتها الحالية.

وأشار الفالح إلى أن "أسعار النفط المتوقعة مستقبلا ستمكننا من تحقيق فوائض قوية في 2020".

وحول اتفاق خفض إنتاج النفط قال الفالح "وصلنا إلى قناعة تامة بين المنتجين من داخل أوبك ومن خارجها، بضرورة العودة للتوازن ومواجهة تخمة المعروض النفطي، وهذه القناعة تجعلني مطمئنا إلى أن كافة الوزراء الذين حضروا اجتماع فيينا سيلتزمون، وهناك لجنة مشكلة لمراقبة الاتفاق، وأتوقع شفافية عالية من المنتجين، وهناك العديد من الوكالات التي تراقب معلومات النفط والصادرات".

وأوضح الفالح أن السعودية في ثاني يوم بعد اجتماع فيينا، أعلنت عن مستوى مبيعاتها لشهر يناير، وقمنا بخفض كبير لعملاء أرامكو في أوروبا وآسيا، والمملكة ملتزمة بإنتاج نفط دون السقف المحدد، ووجدنا استجابة من إخواننا في مجلس التعاون الخليجي، وتبعه أعضاء آخرون".

وتوقع الفالح أن تتضح الإجراءات الأخيرة على أسعار النفط خلال الربع الأول من 2017، خاصة أن الأسعار خلال 2015 لم تكن كافية للاستثمار والتعويض في الطاقة الإنتاجية وتوفير الإمدادات للارتفاع في الطلب".

وأكد الفالح أن السعودية تبني ميزانيتها على سعر نفط متحفظ، وهي ليست مبنية على ما نتوقعه فعلا لأسعار النفط، وهذه سياسة جيدة جدا.