كيف سيتغير الدعم النقدي للسعوديين بحلول 2020؟

ضمن خطة السعودية لتعويض مواطنيها عن أعباء الإصلاحات المالية، جرى الإعلان عن فتح "حساب المواطن" الذي سيكون مظلة شاملة موحدة للدعم النقدي. وستمنح الحكومة عبر هذا الحساب تعويضا ماليا للأسر السعودية، بدءا من 2017 بقيمة 25 مليار ريال وستزداد قيمة الدعم الإجمالي تدريجياً وبشكل سنوي حتى تصل إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2020.

ستدفع الدولة للأسر السعودية مبالغ نقدية وفق الأرقام المتوقعة للعام 2020:

• سيرتفع دعم المواطنين تدريجيا إلى 60 مليار ريال عام 2020.

• تقسيم الفئات المستحقة للدعم لـ 5 شرائح حسب دخل الأسرة.

• كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريالا تستحق الدعم.

• تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ 2000 ريال شهرياً (دخل الأسرة من 0 – 11999 ريالاً شهرياً).

• تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 1500 ريال شهرياً (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهرياً).

• تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ 1000 ريال شهرياً (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهرياً).

• لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20160 ريالاً شهرياً الدعم.

• هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهريا من المواد المشمولة بالدعم مثل الكهرباء والمياه والبنزين.