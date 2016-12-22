وزير المالية السعودي: 450 مليار ريال سقف الدين بـ2020

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن سقف إصدار الدين العام (سندات وصكوك) يبلغ 30% من الناتج الإجمالي للمملكة، أي بنحو 450 مليار ريال حتى العام 2020.

وأوضح الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية" أن تقسيم هذا المبلغ على السنوات من 2016 إلى 2020 سيمثل القيمة السنوية المتوقعة للإصدارات، والتي ستحكمها ظروف الأسواق المالية من "توفر الفرص والسعر العادل والمدد الزمنية للقروض".

وأكد أن ميزانية السعودية 2017 تضمنت إطلاق عدد كبير من المبادرات للوطن والمواطنين، وبالتالي فإن العام المقبل سيكون مليئا بالمبادرات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي.

واعتبر أن الانضباط المالي وضبط الإنفاق كي لا يتجاوز ما هو مرصود له بالميزانية، بجانب رفع كفاءة الإنفاق سيكون له أثر مباشر على تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الميزانية بحلول العام 2020.