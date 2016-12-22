الـBrexit يهدد 10% من وظائف حي المال بلندن

قال مسؤول في حي المال بلندن إن القطاع المالي بالمدينة قد يخسر ما يصل إلى 10% من الوظائف، إذا فشلت بريطانيا في تأمين وصول ملائم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عقب الانفصال عن الاتحاد.

ودعا المصرفيون في البداية لدخول كامل بعد التصويت في يونيو حزيران على الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن تلك الآمال تبددت حاليا، مما جعل القطاع يدعو إلى اتفاق انتقالي لضمان تحول سلس إلى الشروط التجارية الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد.

وقال جيريمي براون، المبعوث الخاص لمؤسسة حي المال بلندن إلى أوروبا إن نحو 10% من الوظائف في الحي المالي تعتمد على البنوك وغيرها من الشركات المالية التي لديها إمكانية وصول كامل إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وقال براون في إيجاز للصحافة الأجنبية "يجب علينا ألا نفترض أن كل هؤلاء سيخرجون جميعا."

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمؤسسة فإن حوالي 164 ألف شخص كانوا يعملون في الخدمات المالية في حي المال بلندن في عام 2015 . وتشير تعليقات براون إلى أن 16400 وظيفة في خطر وهو ما يقل عن تقديرات أخرى قدمتها جماعات ضغط أخرى.