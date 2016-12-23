طلبيات السلع الرأسمالية في أميركا تقفز خلال نوفمبر

ارتفعت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر وسط طلب قوي على الماكينات والمعادن الأولية، مما يشير إلى أن بعض الضغوط المرتبطة بالنفط على قطاع التصنيع بدأت بالانحسار.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية مع استبعاد الطائرات - وهي مؤشر إلى خطط إنفاق الشركات يحظى بمتابعة وثيقة - قفزت 0.9%، بعد زيادة بلغت 0.2%، في أكتوبر.

وحدثت زيادات في طلبات شراء المعدات والاجهزة والمكونات الكهربائية وأيضا أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع الطلبيات 0.3%، في نوفمبر.

وتعرض قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في العالم لضغوط من انهيار في أسعار النفط العام الماضي وقفزة في الدولار. وتركز معظم التأثير في إنفاق ضعيف للشركات على المعدات والذي تقلص لأربعة فصول متتالية.

لكن مع ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل بدأ قطاع التصنيع الذي يشكل 12%، من الاقتصاد الأميركي في الانتعاش. وزاد حفر آبار الغاز والنفط على مدى البضعة أشهر الماضية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتعافى إنفاق الشركات في 2017 مدعوما بين عوامل أخرى بسياسات يعتقد أنها داعمة لقطاع الأعمال للرئيس المنتخب دونالد ترمب.