السيسي: الأنشطة الاقتصادية للجيش لا تتجاوز 2%

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني يتراوح بين 1.5 و2%، موضحاً أن حجم الاقتصاد المصري يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه.



وأضاف خلال افتتاح مصنع جديد في شركة كيمياوية تابعة للقوات المسلحة "كان ذُكر حجم الاقتصاد بتاع القوات (المسلحة) واللي اتقال 20% و50% القوات المسلحة واحد ونص لاثنين بالمئة من الاقتصاد."



وأضاف "حجم الاقتصاد المصري بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه".