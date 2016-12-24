هذه هي الفئات المشمولة ضمن حساب المواطن بالسعودية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ‏المعيار الرئيس في برنامج "حساب المواطن" هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، نافية ما تم تداوله أمس، حول وجود معايير للمستفيدين من حساب المواطن.

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أمس، حول الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت ‏ أن الأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، جميعها فئات مستفيدة من برنامج ‫حساب المواطن، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وكانت وزارة المالية قد أكدت في وقت سابق أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

ونشرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

وقسمت الشرائح وفق خمس فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699، والثانية من 8700 وإلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم، ممن رواتبهم فوق 20160.