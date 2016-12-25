"اليورو" تقر إجراءات مالية لتخفيف ديون اليونان

قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم أن اليونان أزالت الشكوك بشأن تصميمها على القيام باصلاحات لخفض ديونها، ما يفتح المجال أمام تخفيف الدين.

وأوضح في تغريدة "أنا سعيد بأن اقول أننا نفتح الباب أمام تنفيذ اجراءات الألية الأوروبية للاستقرار على الأمد القصير مخصصة لتخفيف الدين" اليوناني، في اشارة إلى خطة انقاذ لمنطقة اليورو.

وسيقرر مسؤولو منطقة اليورو رسميا أثناء اجتماع في كانون الثاني/يناير 2017 ما اذا كانوا سيطبقون التخفيف البسيط الممنوح في بداية كانون الثاني/يناير، وهي الاجراءات التي وصفت باجراءات الأمد القصير لأنه بالامكان اتخاذها سريعا، بحسب ما أوضح مصدر في منطقة اليورو. ويمكن أن تعترض ألمانيا على ذلك، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانت منطقة اليورو علقت في 14 كانون الاول/ديسمبر 2016 بطلب من ألمانيا، إجراءات تخفيف الدين اليوناني التي منحت لأثينا في 5 كانون الأول/ديسمبر مقابل اصلاحات.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن اجراءات اجتماعية جديدة بشأن معاشات التقاعد المتواضعة وخفض القيمة المضافة لبعض الجزر اليونانية التي تستضيف ألاف المهاجرين.

وأتت اجراءات تسيبراس الاجتماعية في وقت تعقدت فيه المفاوضات بين أثينا ودائنيها بشأن ابقاء البلاد تحت الانعاش المالي واجراءات تخفيف الدين بسبب خلافات بين منطقة اليورو بزعامة برلين وصندوق النقد الدولي.

وتتمثل هذه الاجراءات في مساعدة محددة القيمة سلفا لمعاشات التقاعد التي تقل عن 850 يورو وتاجيل وخفض القيمة المضافة في جزر بحر ايجة حيث يتكدس آلاف اللاجئين.