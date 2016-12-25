مختصون: الميزانية تشجع قطاع الأعمال لتوسيع نشاطاته

قال مختصون اقتصاديون إن الموازنة العامة للدولة لهذا العام تحمل في طياتها إشارات قوية، تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في كافة مجالاتها. لافتين إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية بما يحقق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل مع ترشيد الإنفاق واستمرار دعم القطاع الخاص لدعم مستويات النمو.

وأشاروا في أحاديث لـ "العربية.نت" عقب صدور الميزانية، إلى أن أرقام الميزانية تنبئ على إنجاز وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مجمعين على أن المحور الأساسي في الميزانية كان دعم مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين بإنشاء صندوق المواطن في ظل بلوغ مصروفات ميزانية العام المالي الجديد 890 مليار ريال تمثل مرحلة مهمة للمملكة على كافة الأصعدة.

وقالوا إن الأرقام التاريخية التي حملتها الميزانية ستدعم وبقوة الرغبة لدى المتعاملين في سوق الأسهم لضخ المزيد من الأموال في السوق على شكل استثمارات طويلة المدى في ظل تحريكها لأكثر من 100 نشاط اقتصادي في البلاد.

وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية عام 2016 قدره 297 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 528 مليار ريال والمصروفات 825 مليار ريال. فيما يخص ميزانية عام 2017، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال، وارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2017 عن تلك التي تم إنفاقها فعلي العام 2016 بـ 65 مليار ريال.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في جلسة نهاية الأسبوع ليصل إلى مستويات 7049 نقطة مع ارتفاع غالبية قطاعات السوق وارتفاع قيم التداولات بما يقارب 20% إلى 3,9 مليار ريال ويعكس ذلك جليا الأثر الايجابي لأرقام الميزانية على شركات السوق بدعم خططها المستقبلية خلال العام الجديد مع استمرار الإنفاق التوسعي للحكومة.

في البداية أكد المحلل المالي خالد القحطاني أن الميزانية العامة حملت مردودات إيجابية وشفافة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أنها تصب بوضوح في جميع قنوات التنمية والاستثمار في المواطن السعودي، الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الوطني سوف يستمر بالنمو بمستويات جيدة خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن تركيز الميزانية على الضبط المالي وتحقيق برنامج التوازن 2020 ودعم صناديق التنمية المتخصصة سيساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته، مؤكداً أنها تعكس مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد الوطني وتجاوز تراجع أسعار النفط، والاهتمام بمشاريع التنمية التي تخدم الفرد السعودي.

وأوضح أن الصورة الأولية لأرقام الميزانية أظهرت استمرار دعم القطاعات التنموية برفع مستوى النفقات العامة إلى 890 مليار ريال، مبيناً أن الميزانية بعثت برسالة واضحة لقطاع المال والأعمال ليبدأ في توسعة أعماله نتيجة الطلب على خدماته مما يزيد بشكل كبير حجم المشاريع، ما يعني أهمية أن تستعد جميع القطاعات للعمل الذي ينتظرها في المستقبل.

وأشار إلى أن أثر هذه الميزانية سيتضح في المستقبل على المجتمع بتحفيزه على التوسع بالأعمال الحرة والاستفادة الأمثل من الموارد المالية بالاقتصاد المحلي، كما سيتضح ذلك على الشركات التي ينتظر أن تتوسع في أعمالها وتتقدم في تطوير خططها واستراتيجياتها.

وقال إن الأرقام التي حملتها الميزانية ستدعم الرغبة لدى المتعاملين في سوق الأسهم لضخ المزيد من الأموال في السوق على شكل استثمارات طويلة المدى في ظل تحريكها لأكثر من 100 نشاط اقتصادي في البلاد.

فيما أكد المحلل الاقتصادي نايف العيد أن الميزانية الجديدة هي أول ميزانية في مرحلة رؤية المملكة 2030 وجاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة عكست توجه الحكومة لتمكين المؤسسات لأداء الدور المنوط بها تجاه المواطن على النحو الأكمل بالإضافة إلى أن كفاءة الإنفاق أثرت إيجابا في رفع الإيرادات غير النفطية.

ولفت إلى أن حجم الإنفاق بالموازنة ومقداره890 ملياراً ما هو إلا دليل في استمرار نهج الإنفاق الحكومي في إكمال المشروعات الأساسية واستمرارها في دعم مختلف المشروعات التنموية.

وأضاف: بالرغم من التحديات التي تواجهها المملكة بسبب تقلبات أسعار النفط وانخفاضها إلا أنها أعطت دلالة في نهج كفاءة الإنفاق وتقنين الصرف في الأساسيات، مشيرا بهذا السياق إلى أن استمرار الصرف بهذا الحجم من الإنفاق يعكس تطور استمرار دعم النمو الاقتصادي خاصة في الإنفاق على التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية، حيث أصبح الإنفاق على هذه المشروعات من أولويات اهتمام الإنفاق الحكومي مما يعكس تلبية احتياجات المواطن وينعكس بالتالي إيجابيا على النمو التعليمي والمعرفي والثقافي والاقتصادي والاهتمام بصحة المواطن واستقرار المسكن.

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة أثبتت أنها قادرة على أن تتعامل مع تحديات المرحلة مع تقلب أسعار النفط والتعامل مع العجز الذي جاء أقل من التوقعات التي كانت تتردد من خلال توقعات المصادر الاقتصادية. وقال إن هذا يدل على تعامل الدولة مع العجز بمهنية، نظرا للخبرة السابقة التي واجهت الموازنة في السنوات السابقة التي استطاعت خلالها الدولة أن تتجاوز هذه التحديات وأن تقلص من الدين الداخلي متوازنة مع الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية.

واختتم بأن جميع هذه المعطيات ستنعكس إيجابا على سوق الأسهم السعودية خلال 2017، مما يمكن الكثير من شركات السوق من الاستمرار بتوسعها المالي والاستثماري، وبالتالي تحقيق مستويات نمو جيدة سيكون لها محفز بتوجه الكثير من المواطنين والشركات بالاستثمار في الكثير من شركات السوق.