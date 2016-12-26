الصين تقلص قيودها على الاستثمار الأجنبي في 2017

قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستخفض إلى حد كبير القيود على الوصول للاستثمار الأجنبي في 2017. وذكرت الوزارة على موقعها على شبكة الإنترنت أن الصين ستعزز فتح القطاعات التي تهتم شركات أجنبية بالاستثمار فيها بقوة وتتميز في الوقت نفسه بأن المخاطر المحتملة فيها قيد السيطرة.

وقال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ، إن من المرجح أن تبلغ الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في الخارج 1.12 تريليون يوان، ما يعادل 161.19 مليار دولار في 2016، بينما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 785 مليار يوان.

وجاء في تصريحات قاو في مؤتمر، والتي نشرتها الوزارة على موقعها على الإنترنت، أن الحكومة "ستدعم نموا سليما ومنظما للاستثمار الخارجي والتعاون" في 2017.

وقفزت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج 76.5% مقارنة بها قبل عام، وارتفعت 55.3% في أول 11 شهرا من عام 2016، حسب بيانات الوزارة مع مواصلة شركات محلية الاستثمار في الخارج مع تباطؤ الاقتصاد وضعف اليوان.

وتبنت الصين سلسلة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لتشديد القيود على خروج الأموال، بما في ذلك زيادة التدقيق في الاستثمارات الخارجية مع هبوط اليوان وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي لأقل مستوى في ستة أشهر. وقال قاو إن الصين ستدعم قدرة تجارتها الخارجية على المنافسة، وتعزز قوة الدفع في الآونة الأخيرة.