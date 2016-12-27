3.3 مليون دولار إيرادات أسبوعية تاريخية لمسرحية هاملتون

أواخر العام الماضي، عرضنا في سلسلة تقارير كيفية الاستثمار في أعمال مسرحيات برودواي، وكان الجميع منبهراً بنجاح المسرحية الجديدة "هاميلتون"، فهل تصدرت لائحة أفضل الأعمال المسرحية تحقيقاً للإيرادات؟

مسرحية هاملتون التي فازت بجائزة توني كأفضل مسرحية غنائية للعام 2016، حطمت العديد من الأرقام القياسية، فرُشحت لـ 16 جائزة توني وهو الأعلى في تاريخ برودواي، كما أنها حققت إيرادات أسبوعية تاريخية بـ3.3 مليون دولار، لتتفوق على Wicked التي جنت 3.2 مليون دولار خلال أسبوع واحد في العام 2013.

ومع امتلاء جميع مقاعد مسرحها منذ بداية عرضها وحتى يومنا، وصل سعر تذكرة Hamilton إلى مستوى قياسي عند 998 دولارا، فيما كان الرقم السابق من نصيب تذكرة عرض Barry Manilow On Broadway التي بيعت بـ 700 دولار في العام 2013.

ولكن كيف كان ترتيب المسرحية من حيث الإيرادات المحققة في موسم برودواي للعام 2015-2016، الذي امتد من أواخر مايو 2015 وحتى 22 من مايو 2016؟

أتت في المرتبة الأولى مسرحية The lion king التي جمعت 103 ملايين دولار، تلتها Wicked بجمعها لـ 91 مليون دولار، ثم Aladdin بجمعها 81 مليون دولار، و the Book of Mormon بجمعها 76 مليون دولار و Hamilton بجمعها 74 مليون دولار.

يذكر أن عروض هاملتون بدأت على برودواي في يوليو 2015، ما يعني أنها متأخرة بـ 7 أسابيع عن مثيلاتها في احتساب الإيرادات المجمعة التي ذكرناها، لكن ترتيبها يرتفع إلى المرتبة الأولى في الموسم الحالي 16-2017 الذي بدأ في 29 من مايو الماضي، فقد حققت حتى الرابع من ديسمبر 60.7 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية مسرحية The lion King بإيرادات وصلت إلى 57.5 مليون دولار ضمن نفس الفترة، أما في المرتبة الثالثة فأتت مسرحية Wicked بـ47.1 مليون، تلتها Aladdin بـ42.7 مليون، و The Book of Mormon الذي جمع حوالي 37.5 مليون دولار.