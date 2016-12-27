العمل: مراجعة دورية للبدل النقدي لاستبعاد غير المستحقين

أكد نائب وزير العمل السعودي، أحمد الحميدان، أن البدل النقدي الذي ستحصل عليه الأسرة السعودية من خصائصه أنه ليس ثابتاً وإنما سيكون متغيراً تبعاً لعدد أفراد الأسرة، كما يحفز على الادخار والموازنة، وسيتم ربط البدل النقدي وتقييده بمعايير الاستهلاك الرشيد، إلى جانب إخضاعه للمراجعة بصفة دورية للوقوف على أي مستجدات تؤدي إلى عدم استحقاق الدعم.

وأوضح أن البرنامج سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأشار إلى أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد.

وقال الحميدان إن برنامج حساب المواطن يشمل السعوديات المعيلات لأسرهن وأنفسهن، بنفس الشروط والآلية المفروضة على رب الأسرة الرجل، مضيفاً أنه لحفظ حق المواطن، ومراعاة الأسر محدودة الدخل، وحمايته من آثار الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة.

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي ستتخذها الدولة برفع أسعار المياه والطاقة، والذي سيتم تدريجياً حتى 2020.