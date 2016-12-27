القطاع الصناعي الصيني يحقق أقوى وتيرة نمو في 3 أشهر

حقق القطاع الصناعي الصيني أقوى وتيرة نمو للأرباح في 3 أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني رغم أن واضعي السياسات أشاروا إلى أن المكاسب تعتمد إلى حد بعيد على تعافي أسعار المنتجات النفطية والحديد والصلب.

وسجلت الأرباح الصناعية تعافيا قويا العام الجاري بعد أن هبطت العام الماضي بفضل تعافي أسعار السلع الأولية مع شح الإمدادات نتيجة حملة خفض الطاقة الإنتاجية وطفرة في أنشطة البنية التحتية.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الأرباح ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني 14.5% إلى 774.6 مليار يوان، ما يعادل 111 مليار دولار، مقارنة بها قبل عام/ مسجلة أعلى مستوى منذ زيادة قياسية في أغسطس/آب بلغت 19.5%.

وارتفعت الأرباح في أكتوبر/تشرين الأول 9.8%.

وقال خه بينغ، المسؤول في المكتب في مذكرة مصاحبة للبيانات "الأرباح الصناعية ارتفعت بوتيرة سريعة نسبيا بسبب المستوى المنخفض في العام الماضي، واعتمد النمو بشكل كبير على تعافي الأسعار في قطاع المواد الخام مثل تكرير النفط والحديد والصلب".

وارتفعت أرباح قطاع الصناعة التحويلية 13.7% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، في حين زادت أرباح قطاع المعادن الفلزية والنفط وتكرير النفط والوقود النووي أكثر من ثلاث مرات.