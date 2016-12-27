الكويت تخاطب شركات الاستثمار لإصدار سندات بالدولار

خاطبت وحدة إدارة وحدة الدين بوزارة المالية الكويتية، عدداً من شركات الاستثمار محليا، لتقديم عروضها بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للسندات الحكومية لدولة الكويت بالدولار.

وأعلن بنك الكويت الوطني، تلقي شركته التابعة "الوطني للاستثمار" خطاباً من وحدة إدارة الدين بالوزارة، من أجل تقديم عرض الشركة للمشاركة بإدارة الإصدار السيادي.

وأكد الوطني في خطاب وجهه لإدارة بورصة الكويت أن الطلب يشمل دراسة شاملة عن الشركة وعملية الإصدار، ويكون آخر موعد للتقديم 5 يناير 2017.

وقال البنك الوطني، إن الطلب للمشاركة بإصدار الدين "لم يزل قيد الدراسة" و"ليس له أثر مادي على المركز المالي لمصرفنا".