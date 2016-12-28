الكويت تستدرج عروضاً لأول سندات سيادية لتغطية العجز

أعلنت 3 شركات استثمار كويتية، هي الوطني للاستثمار كامكو، والمركزي المالي، أنها تلقت من وحدة إدارة الدين العام، طلبات لتقديم عروض للمشاركة في إدارة أول إصدار سندات سيادية بالدولار الأميركي.

وتعتزم الكويت إصدار سندات وصكوك دولية بقيمة 10 مليارات دولار لتغطية عجز الميزانية، المقدر له أن يصل في العام المالي الحالي إلى نحو 13 مليار دينار كويتي، أي نحو 42 مليار دولار، وفق التقديرات الحكومية.

ورغم التقديرات الحكومية فإن الخبراء يتوقعون أن يكون العجز أقل من ذلك، وأن يتراوح بين 5 و6 مليارات دينار.

وأجلت الكويت إصدار السندات مرات عدّة، إذ كانت وزارة المالية قد أعلنت أن الإصدار سيتم قبل نهاية 2016.