عُمان ترفع رسوم امتياز شركات الاتصالات لـ 12%

قالت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان عبر بيان لها على موقع البورصة إن شركات الاتصالات ستقوم بدفع رسوم امتياز للحكومة 12% من الإيرادات في 2017.

وتشكل الزيادة نحو 70% مقارنة مع النسبة السابقة عند 7% والتي دفعتها كل من شركة عمانتل وأروريدو عمان.

وأشارت "عمانتل" إلى أن نسبة 12% قد تكلف الشركة مبلغاً إضافياً قدره 16 مليون ريال ما يعادل 41.6 مليون دولار، بناء على أرقام الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

في حين أشارت أوريدو عمان إلى أن هذه النسبة قد تكلف الشركة 8.7 مليون ريال ما يعادل 22.2 مليون دولار.