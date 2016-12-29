متى ستعود العملة المصرية لـ 15 جنيهاً مقابل الدولار؟

توقع رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، رفع أسعار الفائدة في مصر لمواكبة ارتفاع التضخم، الذي يترقب أن يصل إلى 25%.

وقال توفيق في مقابلة مع قناة "العربية" إن منتصف عام 2017 سيشهد تراجعا للدولار في مصر إلى مستوى 15 جنيهاً، مع افتراض ثبات كل العوامل الأخرى، ومنها الاستقرار السياسي، والعلاقة الجيدة مع الدول المجاورة.

وأوضح أن توقعاته بشأن سعر الجنيه تستند إلى "طرق التقييم الأكاديمية للجنيه" موضحا أن تعافي أسعار العملة المصرية يتطلب وقتا بين 6 إلى 9 أشهر.

وتوقع أن يتواصل ضعف الجنيه في الفترة الحالية إلى مستوى يزيد على 20 جنيهاً لكل دولار، لكنه قال إن هذه "الحالة من التراجع لن تستمر طويلا".