هل اقترب الفقراء في مصر من الحصول على دعم حقيقي؟

كلما اشتدت أزمات الأسعار، زاد حديث المصريين عن الدعم الذي تدعي الحكومة المصرية أنه يلتهم النصيب الأكبر في مخصصات بنود الميزانية المصرية.

لكن وفي المقابل تتمسك الحكومة المصرية دائماً بهيكلة الدعم وضرورة وصوله إلى مستحقيه، وضرورة الانتظار لحين الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات حقيقية بالأعداد التي تستحق الدعم الفعلي، وهو ما لم يحدث وربما لن يحدث رغم استمرار الحديث عنه طيلة السنوات الماضية.

وما بين الدعم العيني والنقدي، من جهة، والارتفاعات القياسية في الأسعار من جهة أخرى، تتجدد مطالب المصريين بضرورة توزيع الدعم بشكل عادل، وفي المقابل تصر الحكومة على أن هيكلة الدعم سوف تستغرق مزيداً من الوقت لحين تنقية أعداد المستحقين الفعليين للدعم.

ورغم اتخاذ الحكومة المصرية الكثير من القرارات المؤلمة بشأن الدعم وضرورة حصره وقصره على الفقراء ومحدودي الدخل فقط، إلا أنها فشلت في التوصل إلى نتيجة ملموسة، ومنذ بداية العام الجاري ومع بدء موجة ارتفاعات الأسعار والحكومة المصرية لا تتحدث إلا عن هيكلة الدعم وضرورة ووصوله إلى مستحقيه، ولكن المحصلة النهائية أن الأسعار اشتعلت والدعم لم يعد كما هو، بل انخفض سواء بالنسبة لمحدودي الدخل أو غيرهم من الشرائح الأخرى.

وبحسب التقارير التي أصدرتها وزارة المالية المصرية، فإن فاتورة الدعم خلال العام المالي الحالي 2016- 2017 وصلت إلى 206.4 مليار جنيه، مقابل نحو 231.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، مؤكدة أن التحول للدعم النقدي يحتاج إلى سرعة تحديث قاعدة بيانات المستحقين للدعم، وربط جميع الوزارات ببعضها حتى يتمكن صاحب القرار من تحديد المستهدفين.

يشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة في السلع يتجاوز نحو 80 مليار جنيه، وكانت مخصصات دعم الطاقة تبلغ نحو 120 مليار جنيه، لكنها انخفضت في العام المالي 2014-2015 إلى 100.3 مليار جنيه، ثم إلى 55 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2015-2016، ومن المستهدف أن تنخفض إلى 35 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، نتيجة لانخفاض أسعار البترول.

ورغم زيادة حجم الدعم الموجه للسلع الأساسية لغير القادرين إلى نحو 50 مليار جنيه تقريباً، بزيادة 5 مليارات عما هو مقرر بالموازنة العامة، إلا أن بيانات جهاز الإحصاء كشفت عن أن ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية بالبطاقات التموينية، إلى إجمالي استهلاك الأسرة من الغذاء تصل إلى 7% فقط، أي أن الأسر تشتري 93% من استهلاكها الغذائي من السوق بالأسعار الحرة.

في الوقت الذي تجد فيه معدلات الفقر الرسمية قد وصلت إلى 66% من سكان محافظتي أسيوط وسوهاج، و58% بقنا و57% بالمنيا و49% بأسوان و43% ببني سويف، و41% بالأقصر بالعام الماضي قبل الزيادات السعرية وتوقف السياحة.

وشهدت خطة توزيع مخصصات الدعم تغييرات كبيرة بالموازنة الجديدة، تظهر ملامحها بشكل واضح على دعم المواد البترولية، حيث تعرضت تلك الفاتورة إلى خفض شديد يمثل أكبر تراجع في تاريخ مخصصات دعم المواد البترولية بالموازنات السابقة.

حيث هبط حجم دعم البترول إلى نحو 35 مليار جنيه فقط في تقديرات مشروع موازنة عام 2016-2017، وذلك مقابل 61.7 مليار جنيه في تقديرات الموازنة الحالية، قبل أن تنخفض ثانية لتصل إلى نحو 55 مليار جنيه فقط، وذلك بفضل تراجع الأسعار العالمية للنفط خلال العام المالي الجاري.

وفي تقرير لوزارة التموين المصرية، كشفت أن نحو 77% من الشريحة الأعلى إنفاقاً في المجتمع المصري لديها بطاقات تموينية في أواخر عام 2015، ما عزز ضرورة تنقية تلك البطاقات من الذين لا يستحقون الدعم.

ورغم كثرة حديث الحكومة عن هيكلة الدعم وضرورة وصوله إلى مستحقيه الفعليين، وبعيداً عن الموجة القاسية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فإن الحكومة المصرية وفي إطار دعم محدودي الدخل قررت الشهر الماضي زيادة حصة الفرد في بطاقة الدعم بنحو 3 جنيهات، لتصل إلى 21 جنيهاً مقابل نحو 18 جميهاً قبل الموجة الصعبة في ارتفاعات الأسعار.