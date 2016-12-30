سوق العمل الأميركية تقترب من التوظيف الكامل

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات لصرف إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في علامة إيجابية لسوق العمل، بينما دفع هبوط في صادرات الولايات المتحدة الشهر الماضي العجز التجاري الأميركي في السلع إلى الارتفاع.

ويشير التقريران اللذان نشرا أمس الخميس، إلى أنه عندما يتولى دونالد ترمب منصبه كرئيس للولايات المتحدة الشهر القادم، فإن سوق العمل ستكون قرب التوظيف الكامل، في حين قد تضغط التجارة الدولية على الاقتصاد.

وفي تقديرات مبدئية لم تتضمن تجارة الخدمات، قالت وزارة التجارة الأميركية، إن صادرات الولايات المتحدة انخفضت بـ 1.2 مليار دولار في نوفمبر عن الشهر السابق، بينما ارتفعت الواردات بـ 2.2 مليار دولار. ومن المنتظر أن ينشر التقرير الكامل للتجارة لشهر نوفمبر 6 يناير.

ووعد ترمب أثناء حملته الانتخابية بخفض العجز التجاري الأميركي وجلب وظائف ذهبت إلى دول أخرى، من خلال خفض تكاليف الصناعات التحويلية.