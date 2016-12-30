كيف جنى أثرياء العالم 237 مليار دولار في 12 شهراً؟

أخيراً وقبل انقضائه، أطل رابحون كبار في 2016، هذا العام العصيب الذي نعيش أيامه الأخيرة.

فبينما غطت الضبابية آفاق الاقتصاد العالمي، مع التحولات المتسارعة التي شهدها العام، زاد أغنى أثرياء العالم ثرواتهم بـ 237 مليار دولار خلال 12 شهراً فقط. وبحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، بلغ إجمالي الثروات الأضخم حول العالم 4.4 تريليون دولار.

وقد قاد تلك الأرباح المهولة الملياردير الأميركي Warren Buffett الذي كسب 11.8 مليار دولار خلال 2016، من خلال شركة الاستثمارات التي يملكها Berkshire Hathaway، والتي جنت أرباحاً كبيرة بعد القفزات التي سجلتها أسهم قطاعي الطيران والمصارف بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً لأميركا في 8 نوفمبر الماضي.

وهذه الأرباح الكبيرة أعادت الملياردير الأميركي من جديد إلى المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أثرياء العالم خلال اليومين اللذين أعقبا فوز ترمب فقط، بعد أن خطف منه المرتبة الثري الإسباني Amancio Ortega مالك مجموعة Zara منذ فترة قصيرة، والذي عاد إلى المرتبة الثالثة عالمياً عبر ثروة تقدر بـ 71.2 مليار دولار.

وقد حقق Buffett زيادة قدرها 19%، حيث ارتفعت ثروته إلى 74.1 مليار دولار.

وهيمن الأميركيون على المراتب الأربع الأولى في قائمة أكبر الرابحين في العام 2016، وفق مؤشر "بلومبرغ"، من ضمنهم مؤسس "مايكروسوفت" والرجل الأغنى على الإطلاق Bill Gates الذي بلغت ثروته حتى الآن 91.5 مليار دولار، فيما حجز الفرنسي Bernard Arnault - رئيس LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton الرائدة في قطاع السلع الفاخرة - المرتبة الخامسة ضمن الأفضل أداءً بزيادة 7.1 مليار دولار إلى ثروته في عام واحد، لترتفع إلى 38.9 مليار دولار بعد التحسن الذي طرأ على الطلب من الصين.

ووفقاً للقطاعات، تصدر مليارديرات قطاع الموارد من طاقة ومعادن، قائمة الأكثر جمعاً للثروة في 2016، بإضافة حوالي 80 مليار دولار، تلاهم أثرياء قطاع التكنولوجيا الـ55 الذين كسبوا 50 مليار دولار على مدى العام، رغم المخاوف من تأثر شركاتهم بسياسات ترمب.

مؤسس "أمازن" Jeff Bezos الذي ضاعف ثروته لتصل إلى 60 مليار دولار في 2015، جنى أرباحاً خلال العام 2016 رفعت ما يملك بـ 7.5 مليار دولار، بفضل نمو المبيعات، يليه مؤسس "فيسبوك" Mark Zuckerberg الذي كسب 5.4 مليار دولار.

لكن خارج الولايات المتحدة، لا يبدو أن بقية أثرياء العالم حظوا بنفس الزخم خلال 2016، فقد تأثر عدد كبير منهم بتراجع أسعار النفط والسلع وارتفاع الدولار، وجاءت أعلى 10 تراجعات في الثروات من خارج أميركا بقيادة ثاني أثرياء الصين Wang Jianlin، الذي مني بخسارة ثقيلة قدرت بـ 5.8 مليار دولار ليمضي نحو إنهاء العام في المرتبة 21 عالمياً، بثروة قدرها 30.6 مليار دولار.