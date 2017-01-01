نمو صادرات كوريا الجنوبية 6.4% إلى 45 مليار دولار

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت في ديسمبر كانون الأول للشهر الثاني على التوالي معززة الآمال في حدوث تحسن بعد أن شهدت أحجام الشحنات تراجعا في معظم فترات العامين الماضيين.

وزادت الصادرات 6.4% على أساس سنوي إلى 45.07 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول في حين قفزت الواردات بنسبة 7.3% إلى 38.07 مليار ليبلغ فائض المعاملات التجارية 7 مليارات دولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني زادت الصادرات بنسبة 2.5% والواردات 9.5%. وساهمت بيانات ديسمبر كانون الأول في تسجيل الصادرات من أكتوبر تشرين الأولي إلى ديسمبر كانون الأول زيادة فصلية هي الأولى منذ أواخر 2014.

وبالنسبة للعام كاملا نزلت الصادرات 5.9% بينما انخفضت الواردات 7.1% وفي 2015 تراجعت الصادرات 8% والواردات 16.9%.

وفي 2017 تتوقع الحكومة نمو الصادرات 2.9% والواردات 7.2% بينما يتوقع البنك المركزي زيادة الصادرات 2.5% والواردات 2.1%.