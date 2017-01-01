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سلطنة عمان تتوقع عجزاً بـ8.5 مليارات دولار بـ2017

المصدر: مسقط - رويترز
سلطنة عمان
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توقعت خطة ميزانية الدولة لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة العمانية اليوم الأحد عجزا أقل في حين أبقت على القيود الصارمة نظرا لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الجاري 11.7 مليار ريال، ما يعادل 30.4 مليار دولار مقابل إيرادات 8.7 مليار ريال مما يقود لعجز 3.3 مليارات ريال عماني، أي ما يعادل 8.5 مليارات دولار تقريباً.

وفي الخطة الأصلية لعام 2016 توقعت الحكومة نفقات 11.9 مليار ريال وإيرادات 8.6 مليار ريال وعجزا 3.3 مليار ريال إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليار ريال في أول عشرة أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.

كلمات دالّة

#أسواق مال, #اقتصاد, #سلطنة عمان, #ميزانية 2017

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