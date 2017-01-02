مع دخول العام الجديد.. أين تستثمر أموالك؟

مع بداية كل عام يكون السؤال الأول لكل مستثمر هو: أين سأضع أموالي هذا العام؟ هل ستكون أسواق الأسهم مثمرة كالعام السابق أم أن المعادن الثمينة هي الأفضل؟

فيما يلي بعض الإجابات من بعض المحللين ومديري الصناديق في المنطقة:

يرى نديم كبارة، رئيس قسم الأبحاث في FFA Private Bank خلال مؤتمر FundForum، أنه "يجب الاستثمار في أصول تتحوط من مخاطر التضخم، بالتالي إما الأسهم أو الاستثمارات البديلة مثل العقار والبنية التحتية".

وقال: "يعد قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة أيضاً قطاعاً واعداً، ويجب التركيز على الشركات التي تستهدف المستهلك الأميركي، إضافة إلى القطاع الصناعي وسط إعلان ترمب عن نيته للإنفاق على قطاعي الفضاء والدفاع".

من جهته، اعتبر محمد الجمل، المدير العام للواحة كابيتال على هامش مؤتمر FundForum، أنه "عند النظر إلى الأصول في الأسواق الناشئة والعملات بالتحديد في ظل بيئة العوائد المنخفضة الحالية في آسيا وأوروبا، نجد أنه لا تزال هناك عوائد جيدة في الأسواق الناشئة، لاسيما سوق الائتمان الخليجي وذلك رغم التحديات التي تواجهها الدول الخليجية".

وأضاف: "أعتقد أن الوضع الائتماني credit profiles في اقتصادات مثل أبوظبي ودبي والكويت وقطر والسعودية، لا يزال قوياً واحتياطيات هذه الدول كبيرة، والعلاوة التي تدفعها تتناسب مع دول وشركات تحظى بتصنيفات أدنى في الأسواق الناشئة".



من ناحيته، نصح طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول في أموال بالاتجاه نحو الاستثمارات الخاصة، لأنها تعطي فرصة للنمو الهائل، خاصة في القطاعات الجديدة التي دخلت أخيراً للمنطقة، في ظل وجود طلب على التكنولوجيا الجديدة".